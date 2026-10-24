Tỷ giá ngày 24-10: USD ngân hàng giảm

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.627 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.909 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.335 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm NHNN công bố sáng nay

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 – 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.640 – 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.050 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, trong bối cảnh hoạt động sản xuất duy trì đà tăng trưởng mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,14%, lên 101,75 điểm.

Theo S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Mỹ trong tháng 10 đạt 56 điểm, mức cao nhất trong 53 tháng, vượt dự báo thị trường. PMI dịch vụ giảm từ 58,8 xuống 57,9 điểm, kéo PMI tổng hợp xuống 57,6 điểm nhưng vẫn phản ánh đà mở rộng mạnh của nền kinh tế.

Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence nhận định, kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh ngay từ đầu quý IV. Dữ liệu này củng cố sức chống chịu của đồng USD, trong khi thị trường vẫn theo dõi triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở thị trường tiền tệ, đồng Yên tăng giá khi tỷ giá USD/JPY giảm hơn 0,72%, xuống 156,84 JPY/USD. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,21%, xuống 1,1191 USD, chịu sức ép từ bất ổn chính trị tại Pháp và những lo ngại về tình hình ngân sách của nước này.