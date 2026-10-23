Tỷ giá ngày 23-10: USD giảm

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.909 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.335 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 – 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.660 – 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng so với hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.620 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng Đô la tiếp tục suy yếu trong bối cảnh giá dầu giảm. Theo ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING, đà suy yếu của đồng Đô la có thể xuất phát từ những lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với việc thị trường điều chỉnh các vị thế mua quá mức và mức định giá cao trong ngắn hạn. Giá dầu giảm cũng tạo thêm sức ép lên đồng tiền này. Những báo cáo chưa được xác nhận về tiến triển đàm phán tại Trung Đông đã khiến giá dầu Brent đi xuống, kéo chỉ số DXY có thời điểm giảm về vùng 101,5 điểm.

Trong khi đó, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối thưa thớt sau khi số liệu khởi công nhà ở giảm trong phiên trước. Về chính sách tiền tệ, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller vẫn giữ lập trường cứng rắn, để ngỏ khả năng thắt chặt chính sách nếu dữ liệu kinh tế cho phép. Ngược lại, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman duy trì quan điểm thận trọng, chờ thêm dữ liệu lạm phát và việc làm trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 27–28/10.

Trên thị trường ngoại hối, Bảng Anh tăng giá sau khi lạm phát tháng 9 của Anh đạt 3,5%, cao hơn dự báo, trong khi lạm phát dịch vụ lõi tăng lên 3,7%. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh có thể tăng lãi suất trong tháng 11. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sức mạnh của Bảng Anh chủ yếu đến từ sự suy yếu chung của đồng Đô la, thay vì hoàn toàn xuất phát từ những yếu tố nội tại của kinh tế Anh.

Theo ông Chris Turner, Trưởng bộ phận Thị trường Toàn cầu của ING, ngân sách tài khóa sắp tới của Anh vẫn là yếu tố cần theo dõi. Tuy nhiên, thị trường hiện kỳ vọng sự kiện này sẽ không tạo ra bất ngờ đáng kể.

Ở chiều ngược lại, đồng Euro chịu sức ép từ bất ổn chính trị tại Pháp. Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm so với trái phiếu Đức đã tăng lên 157 điểm cơ bản trước khi Moody’s công bố đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Pháp vào hôm nay. ING dự báo tỷ giá EUR/USD có thể tiếp tục đi ngang trong vùng 1,120–1,125 USD trong ngắn hạn.