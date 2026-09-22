Tỷ giá ngày 22-9: USD tăng, CAD chịu áp lực

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.640 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.922 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.358 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ so với hôm qua

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 – 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Trong khi đó BIDV niêm yết tại mức 25.830 – 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua.

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều mua – bán. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 - 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

USD tiếp tục được hỗ trợ khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi đó đồng đô la Canada (CAD) chịu áp lực từ giá dầu giảm và chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Canada ngày càng nới rộng.

Đồng CAD đang tiến gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Dữ liệu của Ngân hàng Canada cho thấy tỷ giá USD/CAD tăng từ 1,3784 CAD đổi 1 USD ngày 8/9 lên 1,4002 CAD đổi 1 USD ngày 18-9.

Trong phiên đầu tuần, giá dầu giảm khoảng 2% khi thị trường tập trung vào khả năng nguồn cung dầu từ Saudi Arabia phục hồi và các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Giá dầu giảm gây thêm áp lực lên CAD, do Canada phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng.

Ông Kyle Sonlin, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Global Settlement Network cho rằng, giá dầu hiện không phải yếu tố duy nhất quyết định diễn biến CAD. Bất ổn về thuế quan, lo ngại tăng trưởng kinh tế Canada và chênh lệch lãi suất tiếp tục nghiêng về phía USD đang tạo thêm sức ép lên đồng tiền này.

Trong khi đó, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago cho biết, lạm phát dai dẳng do nhu cầu mạnh có thể đòi hỏi lãi suất cao hơn, củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục được duy trì ở mức thắt chặt. Ngân hàng Canada hiện giữ lãi suất chính sách ở mức 2,25%, thấp hơn đáng kể so với Mỹ. Chênh lệch lãi suất này đang hỗ trợ USD và gây áp lực lên CAD.