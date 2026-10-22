Tỷ giá ngày 22-10: USD tiếp tục suy yếu

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.914 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.340 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.670 – 26.050 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.670 – 26.050 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.078 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều bán và 12 đồng ở chiều mua so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD duy trì gần mức thấp nhất trong 3 tuần khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông và lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ.

Chỉ số Dollar Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,1% lên 101,79 điểm, sau khi giảm 0,3% trong phiên trước, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10.

Đà phục hồi của đồng USD bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm tài sản dài hạn trước những biến động trên thị trường chứng khoán liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục tạo lực đỡ cho nhu cầu trú ẩn an toàn.

So với đồng Euro, USD chịu tác động từ những bất ổn chính trị và tài khóa tại Pháp. Đồng Euro giảm 0,1%, xuống 1,1220 USD, kéo dài đà giảm trong tháng lên gần 1%. Bất ổn xã hội tại Pháp làm gia tăng lo ngại về khả năng củng cố tài khóa, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này lên mức cao nhất trong 24 năm.

Tại châu Á, USD gần như đi ngang so với đồng Yên Nhật, với tỷ giá USD/JPY dao động quanh 158 Yên. Giới giao dịch vẫn thận trọng trước khả năng Tokyo can thiệp tỷ giá, trong khi thị trường chờ tín hiệu từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tuần tới.

Thị trường tiền tệ cũng hướng sự chú ý đến loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương từ ngày 28 đến 30-10. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75–4%, song nhà đầu tư vẫn theo dõi khả năng điều chỉnh chính sách vào tháng 12. Trong khi đó, quyết định lãi suất của BoJ và phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng diễn biến đồng Yên trong thời gian tới.