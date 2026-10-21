Tỷ giá ngày 21-10: USD giảm giá, Yên và Euro phục hồi

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.634 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.916 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.342 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 – 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.690 – 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 15 đồng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.710 - 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.710 - 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD giảm trên thị trường quốc tế khi nhu cầu kỷ lục đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản thúc đẩy đồng Yên tăng giá. Trong khi đó, những bất ổn tại Pháp tạm lắng giúp đồng Euro phục hồi.

Chỉ số Dollar Index (DXY) đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,19% xuống 101,79 điểm, đảo chiều sau khi tăng nhẹ lên 101,98 điểm trong phiên trước. Đà giảm của đồng bạc xanh tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt.

Đồng Yên là điểm sáng trong nhóm tiền tệ G10 tại châu Á. Phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm ghi nhận tỷ lệ đặt mua trên chào bán đạt 5,84 lần, mức cao nhất kể từ khi kỳ hạn này được triển khai năm 1987. Nhu cầu mạnh kéo lợi suất trái phiếu giảm tới 6 điểm cơ bản, xuống 3,71%.

Diễn biến này thúc đẩy dòng vốn vào tài sản định danh bằng Yên, khiến tỷ giá USD/JPY giảm 0,3% xuống gần 158,10 Yên/USD. Giới đầu tư cũng theo dõi sát cuộc họp chính sách sắp tới của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Trong khi đó, đồng Euro tăng 0,2% lên 1,1231 USD, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025 vào tuần trước. Tuy nhiên, rủi ro tài khóa tại Pháp vẫn gây sức ép lên đồng tiền chung.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc bỏ phiếu về phần thu ngân sách trong dự thảo ngân sách năm 2027 của Pháp. Theo ông Chris Turner, chuyên gia tại ING, những diễn biến chính trị và ngân sách tại nước này tiếp tục tạo bất lợi cho đồng Euro.