Tỷ giá ngày 2-10: USD tăng, Euro và Yên giảm

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.636 đồng/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.918 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.354 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng mạnh

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng chiều mua và giảm 10 đồng chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.780 – 26.140 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.780 - 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất hai tháng trong phiên giao dịch hôm qua khi được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Chỉ số USD Index tăng 0,2% lên 101,62, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ 6-2026.

Dù lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, chi phí năng lượng và lượng phát hành nợ chính phủ lớn vẫn duy trì mặt bằng chi phí vay cao, hỗ trợ đồng USD.

Trong khi đồng Euro giảm 0,1% xuống 1,13 USD, nối dài mức giảm 2,5% trong tháng 9. Đây là mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 7-2025. Đồng tiền chung chịu áp lực trước khi Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2027. Thâm hụt ngân sách Pháp được dự báo ở mức 5,4% GDP trong năm nay, trong khi nợ công tiến gần 120% GDP, làm gia tăng lo ngại về chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và Đức.

Đồng Yên Nhật giảm 0,5% xuống 158,24 Yên/USD sau khi các tín hiệu trái chiều từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất trong ngắn hạn. Thị trường hiện định giá xác suất BOJ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 30-10 dưới 20%, từ hơn 30% đầu tuần, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được kỳ vọng.