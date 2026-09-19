Tỷ giá ngày 19-9: USD hạ nhiệt, Bảng Anh và Euro tăng giá

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.918 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.356 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm sáng nay duy trì ổn định so với hôm qua

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 – 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tại mức 25.810 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra).

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả 2 chiều. TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.224 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD hạ nhiệt khi giá dầu giảm, trong khi Bảng Anh và Euro nhích lên sau loạt dữ liệu kinh tế mới. Trên thị trường ngoại hối, GBP/USD tăng 0,11% lên 1,3373 USD, trong khi EUR/USD tăng 0,1% lên 1,1487 USD. Theo ông Francesco Pesole, chiến lược gia tỷ giá tại ING, giá dầu hạ nhiệt đã làm giảm bớt đà tăng của USD sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho thấy, khối lượng bán lẻ của nước này tăng 0,5% trong tháng 8, trái với dự báo giảm 0,2% và đảo ngược mức giảm 0,5% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng bán lẻ tăng 2,4%.

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có xu hướng duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ. ING nhận định điều này đang hạn chế kỳ vọng nới lỏng chính sách, song dự báo EUR/USD vẫn đối mặt rủi ro giảm trong ngắn hạn, với ngưỡng 1,1400 USD.

ING cho rằng, giá dầu tiếp tục là yếu tố dẫn dắt thị trường tiền tệ trong ngắn hạn. Nếu giá dầu hạ nhiệt hoặc Fed chuyển sang lập trường nới lỏng hơn, triển vọng đối với USD có thể thay đổi.