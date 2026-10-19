Tỷ giá ngày 19-10: USD chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất Fed

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.633 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.915 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.341 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 – 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.700 – 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 14 đồng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD được hỗ trợ bởi áp lực lạm phát và giá năng lượng ở mức cao. Tuy nhiên, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những lo ngại liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 ở mức 83%, tăng từ 49% một tháng trước đó. Dù khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vẫn được tính đến, triển vọng chính sách chưa rõ ràng có thể làm suy yếu lợi thế lợi suất của USD.

Trong khi đó, số liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng lo ngại lạm phát dai dẳng. Nếu áp lực giá tiếp tục kéo dài, thị trường có thể điều chỉnh kỳ vọng lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, kinh tế Mỹ giảm tốc và lợi suất trái phiếu đi xuống có thể khiến đồng bạc xanh suy yếu.

Ngoài ra, làn sóng bán tháo cổ phiếu AI và lo ngại rủi ro tín dụng cũng gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, diễn biến của USD sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát, định hướng chính sách của Fed và biến động giá năng lượng.