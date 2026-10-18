Tỷ giá ngày 18-10: Thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.919 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.345 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 – 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.685 – 26.065 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.695 - 26.075 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.094 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi nền tảng kinh tế Mỹ tương đối ổn định, trong khi triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa rõ ràng. Bank of America duy trì dự báo tỷ giá EUR/USD ở mức 1,15 USD vào cuối năm 2026 và 1,20 USD vào cuối năm 2027.

Theo báo cáo công bố hôm thứ sáu, Bank of America nhận định kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu, với tỷ lệ thất nghiệp khoảng 4% và tăng trưởng kinh tế khoảng 2%. Tuy nhiên, thị trường tiền tệ đang đối mặt với nhiều yếu tố bất định, gồm xung đột tại Iran và cú sốc nguồn cung liên quan, những lo ngại về rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI), thách thức tài khóa, căng thẳng thương mại tái diễn và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sắp tới.

Tại khu vực đồng Euro, dữ liệu hoạt động kinh tế vượt kỳ vọng, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục nỗ lực duy trì uy tín trong kiểm soát lạm phát. Dù vậy, Bank of America cho rằng, giá năng lượng cao và những diễn biến tại Pháp vẫn là các rủi ro có thể gây sức ép lên đồng euro trong ngắn hạn.

Về chính sách tiền tệ Mỹ, phát biểu hôm thứ sáu tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định cam kết khôi phục ổn định giá cả sau khi ngân hàng trung ương rút lại các biện pháp nới lỏng tiền tệ hồi tháng 9. Tuy nhiên, ông không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Quan điểm thận trọng của người đứng đầu Fed củng cố kỳ vọng trên thị trường tiền tệ rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10 tới. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì gần vùng thấp nhất trong nhiều tuần, mặt bằng lãi suất chiết khấu phi rủi ro thấp hơn tiếp tục hỗ trợ các thị trường vốn toàn cầu.