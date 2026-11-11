Tỷ giá hôm nay (ngày 11/11): Giá USD và NDT đảo chiều
Theo biểu niêm yết mới nhất tại các ngân hàng sáng 11/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt đi lên sau nhiều phiên giảm liên tiếp.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 VND/USD, tăng 11 đồng so với sáng 10/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.330 - 26.892 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h25, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.420 - 25.800 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 10/11. Tương tự, BIDV cũng tăng 70 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra USD, lên thành 25.420 - 25.800 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank tăng 13 đồng so với sáng hôm qua, lên mức 3.779 - 3.900 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 12 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên mức 3.765 - 3.910 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-ngay-1111-gia-usd-va-ndt-dao-chieu-post1401705.html