Tỷ giá hôm nay (ngày 11/11): Giá USD và NDT đảo chiều

Hôm nay (ngày 11/11), giá USD và NDT đồng loạt đi lên. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 VND/USD, tăng 11 đồng so với sáng 10/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.330 - 26.892 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h25, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.420 - 25.800 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 10/11. Tương tự, BIDV cũng tăng 70 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra USD, lên thành 25.420 - 25.800 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank tăng 13 đồng so với sáng hôm qua, lên mức 3.779 - 3.900 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 12 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên mức 3.765 - 3.910 VND/NDT (mua vào - bán ra).