Tỷ giá hôm nay 9/11: Giá USD và NDT nối dài đà giảm

Ngày 9/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng nối dài đà giảm.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 VND/USD, giảm 5 đồng so với sáng 6/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.330 - 26.891 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25, tỷ giá USD hôm nay cùng niêm yết mức 25.400 - 25.780 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cùng thời điểm sáng 6/11, giá USD tại Vietcombank đã giảm 30 đồng và BIDV giảm 25 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Cùng xu hướng giảm giá, tỷ giá NDT tại Vietcombank hôm nay giảm tiếp 9 đồng so với sáng 6/11, xuống mức 3.773 - 3.894 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tương tự, BIDV cũng giảm giá mua vào NDT 8 đồng và giảm giá bán ra 9 đồng, xuống giao dịch ở mức 3.758 - 3.903 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối, áp dụng cho ngày 9/11/2026. Nguồn: NHNN