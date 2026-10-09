Tỷ giá hôm nay 9/10: Giá USD giảm mạnh

Cụ thể, tại Vietcombank và BIDV vào lúc 8h35, giá USD giảm 80 đồng đối với cả hai chiều giao dịch, xuống còn 25.710 - 26.090 VND/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tiếp 5 đồng, xuống mức 25.629 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.348 - 26.910 VND/USD.

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.804 - 3.926 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 11 đồng bán ra so với sáng 7/10. Tương tự, BIDV cũng giảm giá NDT lần lượt 10 và 11 đồng tương ứng với chiều mua và bán, xuống còn 3.790 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra).