Tỷ giá hôm nay 9/10: Giá USD giảm mạnh
Sáng 9/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh.
Cụ thể, tại Vietcombank và BIDV vào lúc 8h35, giá USD giảm 80 đồng đối với cả hai chiều giao dịch, xuống còn 25.710 - 26.090 VND/USD (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tiếp 5 đồng, xuống mức 25.629 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.348 - 26.910 VND/USD.
Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.804 - 3.926 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 11 đồng bán ra so với sáng 7/10. Tương tự, BIDV cũng giảm giá NDT lần lượt 10 và 11 đồng tương ứng với chiều mua và bán, xuống còn 3.790 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-910-gia-usd-giam-manh-post1392677.html