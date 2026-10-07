Tỷ giá hôm nay 7/10: Giá USD và NDT cùng quay đầu giảm

Tỷ giá hôm nay 7/10

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm 7 đồng, lên mức 25.638 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.356 - 26.920 VND/USD.

Tại một số ngân hàng thương mại vào lúc 8h30, giá USD cũng giảm nhẹ. Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.800 - 26.180 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 6/10.

Đối với NDT, Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.816 - 3.938 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng bán ra so với sáng hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá NDT cũng giảm lần lượt 1 và 2 đồng đối với chiều mua vào và bán ra, xuống mức 3.802 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).