Tỷ giá hôm nay 7/10: Giá USD và NDT cùng quay đầu giảm
Sáng 7/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) cùng quay đầu giảm.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm 7 đồng, lên mức 25.638 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.356 - 26.920 VND/USD.
Tại một số ngân hàng thương mại vào lúc 8h30, giá USD cũng giảm nhẹ. Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.800 - 26.180 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 6/10.
Đối với NDT, Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.816 - 3.938 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng bán ra so với sáng hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá NDT cũng giảm lần lượt 1 và 2 đồng đối với chiều mua vào và bán ra, xuống mức 3.802 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-7-10-gia-usd-va-ndt-cung-quay-dau-giam/439583.html