Tỷ giá hôm nay 6/11: Giá USD và NDT tiếp tục giảm

Tỷ giá hôm nay 6/11

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.334 - 26.896 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h15, tỷ giá USD giảm 80 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống còn 25.430 - 25.810 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự tại BIDV, giá USD cũng giảm 85 đồng, giao dịch ở mức 25.425 - 25.805 VND/USD (mua vào - bán ra).

Nối dài đà giảm, tỷ giá NDT tại Vietcombank hôm nay giảm thêm 9 đồng so với sáng hôm qua, niêm yết mức 3.782 - 3.903 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, giá NDT cũng giảm 10 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.766 - 3.912 VND/NDT (mua vào - bán ra).