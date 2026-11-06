Tỷ giá hôm nay 6/11: Giá USD và NDT tiếp tục giảm
Ngày 6/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm tại các ngân hàng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.334 - 26.896 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h15, tỷ giá USD giảm 80 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống còn 25.430 - 25.810 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự tại BIDV, giá USD cũng giảm 85 đồng, giao dịch ở mức 25.425 - 25.805 VND/USD (mua vào - bán ra).
Nối dài đà giảm, tỷ giá NDT tại Vietcombank hôm nay giảm thêm 9 đồng so với sáng hôm qua, niêm yết mức 3.782 - 3.903 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, giá NDT cũng giảm 10 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.766 - 3.912 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-6-11-gia-usd-va-ndt-tiep-tuc-giam/443300.html