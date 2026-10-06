Tỷ giá hôm nay 6/10: Đồng USD và NDT cùng tăng giá

Tỷ giá hôm nay 6/10

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng, lên mức 25.645 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.363 - 26.927 VND/USD.

Vào thời điểm 8h25, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.810 VND/USD mua vào và 26.190 VND/USD bán ra, tăng 20 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 5/10.

Cùng xu hướng, Vietcombank điều chỉnh tăng giá mua vào NDT lên mức 3.817 VND/NDT và giá bán ra 3.940 VND/NDT, tăng 3 đồng so với sáng hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá NDT cũng tăng 3 đồng ở cả hai chiều giao dịch lên mức 3.803 - 3.949 VND/NDT (mua vào - bán ra).