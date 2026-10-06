Tỷ giá hôm nay 6/10: Đồng USD và NDT cùng tăng giá
Sáng 6/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) cùng được các ngân hàng điều chỉnh tăng.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng, lên mức 25.645 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.363 - 26.927 VND/USD.
Vào thời điểm 8h25, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.810 VND/USD mua vào và 26.190 VND/USD bán ra, tăng 20 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 5/10.
Cùng xu hướng, Vietcombank điều chỉnh tăng giá mua vào NDT lên mức 3.817 VND/NDT và giá bán ra 3.940 VND/NDT, tăng 3 đồng so với sáng hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá NDT cũng tăng 3 đồng ở cả hai chiều giao dịch lên mức 3.803 - 3.949 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-6-10-dong-usd-va-ndt-cung-tang-gia/439460.html