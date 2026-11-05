Tỷ giá hôm nay 5/11: Giá USD thấp nhất trong vòng một năm rưỡi

Tỷ giá hôm nay 5/11

Ngày 5/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng tiếp tục đi xuống. Đáng chú ý, giá USD tại các ngân hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay giảm tiếp 4 đồng so với sáng 4/11, xuống còn 25.623 VND/USD. So với mức giá kỷ lục 25.646 đồng/USD ghi nhận ngày 14/10, tỷ giá trung tâm đã giảm 23 đồng/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.342 - 26.904 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD cùng niêm yết mức 25.510 - 25.890 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá USD tại Vietcombank đã giảm 70 đồng ở cả hai chiều giao dịch, còn BIDV giảm 65 đồng.

Cùng xu hướng giảm, tỷ giá NDT tại Vietcombank hôm nay niêm yết mức 3.791 - 3.912 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm lần lượt 12 và 14 đồng với chiều mua và bán so với sáng 4/11. Tương tự, BIDV cũng giảm 11 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.776 - 3.922 VND/NDT (mua vào - bán ra).