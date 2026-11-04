Tỷ giá hôm nay 4/11: Đồng USD và NDT cùng giảm giá

Tỷ giá hôm nay 4/11

Theo đó, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay giảm tiếp 3 đồng so với sáng 3/11, niêm yết ở mức 25.627 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.346 - 26.908 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h15, tỷ giá USD giảm tiếp 10 đồng so với sáng hôm qua, xuống còn 25.580 - 25.960 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự, BIDV cũng giảm giá giao dịch ngoại tệ này thêm 15 đồng, xuống mức 25.575 - 25.955 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đáng chú ý, tỷ giá NDT sáng nay đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng. Vietcombank niêm yết mức 3.803 - 3.925 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 14 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 3/11. Cùng xu hướng, BIDV cũng giảm 16 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.787 - 3.933 VND/NDT (mua vào - bán ra).