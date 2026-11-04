Tỷ giá hôm nay 4/11: Đồng USD và NDT cùng giảm giá
Ngày 4/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng cùng được điều chỉnh giảm.
Theo đó, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay giảm tiếp 3 đồng so với sáng 3/11, niêm yết ở mức 25.627 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.346 - 26.908 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h15, tỷ giá USD giảm tiếp 10 đồng so với sáng hôm qua, xuống còn 25.580 - 25.960 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự, BIDV cũng giảm giá giao dịch ngoại tệ này thêm 15 đồng, xuống mức 25.575 - 25.955 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đáng chú ý, tỷ giá NDT sáng nay đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng. Vietcombank niêm yết mức 3.803 - 3.925 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 14 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 3/11. Cùng xu hướng, BIDV cũng giảm 16 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.787 - 3.933 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-4-11-dong-usd-va-ndt-cung-giam-gia/443027.html