Tỷ giá hôm nay 30/9: Giá USD và NDT biến động trái chiều

Tỷ giá hôm nay 30/9

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.627 VND/USD, giảm 3 đồng so với sáng 29/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.908 VND/USD và 24.346 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h20 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.780 VND/USD mua vào và 26.160 VND/USD bán ra, giảm 10 đồng so với sáng 29/9.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá NDT tại các ngân hàng thương mại tiếp tục nhích tăng. Vietcombank niêm yết giá mua vào NDT ở mức 3.814 VND/NDT và giá bán ra 3.936 VND/NDT, cùng tăng 3 đồng so với ngày 29/9. Tại BIDV, giá NDT mua vào tăng 2 đồng, lên thành 3.799 VND/NDT; giá bán ra tăng 3 đồng, lên 3.945 VND/NDT.