Tỷ giá hôm nay 30/9: Giá USD và NDT biến động trái chiều
Sáng 30/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.627 VND/USD, giảm 3 đồng so với sáng 29/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.908 VND/USD và 24.346 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h20 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.780 VND/USD mua vào và 26.160 VND/USD bán ra, giảm 10 đồng so với sáng 29/9.
Ở chiều ngược lại, tỷ giá NDT tại các ngân hàng thương mại tiếp tục nhích tăng. Vietcombank niêm yết giá mua vào NDT ở mức 3.814 VND/NDT và giá bán ra 3.936 VND/NDT, cùng tăng 3 đồng so với ngày 29/9. Tại BIDV, giá NDT mua vào tăng 2 đồng, lên thành 3.799 VND/NDT; giá bán ra tăng 3 đồng, lên 3.945 VND/NDT.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-30-9-gia-usd-va-ndt-bien-dong-trai-chieu/438593.html