Kinh tếTài chính

Tỷ giá hôm nay 30/10: Đồng USD giảm giá

Ngày 30/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) được các ngân hàng điều chỉnh giảm.

Báo Tin Tức TTXVN
4865 liên quanGốc
Hôm nay, đồng USD giảm giá. Ảnh minh họa: TTXVN

Hôm nay, đồng USD giảm giá. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 7 đồng so với hôm qua, niêm yết ở mức 25.637 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h25, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 29/10. Tương tự, BIDV cũng giảm 15 đồng giá mua và bán USD, xuống còn 25.635 - 26.015 VND/USD (mua vào - bán ra).

Với Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank giữ nguyên mức giao dịch như sáng hôm qua là 3.817 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT tăng tiếp 1 đồng, giao dịch ở mức 3.802 - 3.948 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Lê Phương/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-3010-dong-usd-giam-gia-post1398527.html