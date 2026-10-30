Tỷ giá hôm nay 30/10: Đồng USD giảm giá

Hôm nay, đồng USD giảm giá. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 7 đồng so với hôm qua, niêm yết ở mức 25.637 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h25, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 29/10. Tương tự, BIDV cũng giảm 15 đồng giá mua và bán USD, xuống còn 25.635 - 26.015 VND/USD (mua vào - bán ra).

Với Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank giữ nguyên mức giao dịch như sáng hôm qua là 3.817 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT tăng tiếp 1 đồng, giao dịch ở mức 3.802 - 3.948 VND/NDT (mua vào - bán ra).