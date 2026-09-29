Tỷ giá hôm nay 29/9: Giá USD đi ngang, NDT tăng nhẹ

Tỷ giá hôm nay 29/9

Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.630 VND/USD, giảm 2 đồng so với sáng 28/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.912 VND/USD và 24.349 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 VND/USD mua vào và 26.170 VND/USD bán ra, không đổi so với đầu giờ sáng 28/9.

Trong khi đó, tỷ giá NDT tại các ngân hàng thương mại nhích tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm giá. Vietcombank niêm yết giá mua vào NDT ở mức 3.811 VND/NDT và giá bán ra 3.933 VND/NDT, cùng tăng 1 đồng so với ngày 28/9. Tại BIDV, giá NDT mua vào tăng 2 đồng, lên thành 3.797 VND/NDT; giá bán ra tăng 1 đồng, lên 3.942 VND/NDT.