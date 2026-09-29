Tỷ giá hôm nay 29/9: Giá USD đi ngang, NDT tăng nhẹ
Sáng 29/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.630 VND/USD, giảm 2 đồng so với sáng 28/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.912 VND/USD và 24.349 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 VND/USD mua vào và 26.170 VND/USD bán ra, không đổi so với đầu giờ sáng 28/9.
Trong khi đó, tỷ giá NDT tại các ngân hàng thương mại nhích tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm giá. Vietcombank niêm yết giá mua vào NDT ở mức 3.811 VND/NDT và giá bán ra 3.933 VND/NDT, cùng tăng 1 đồng so với ngày 28/9. Tại BIDV, giá NDT mua vào tăng 2 đồng, lên thành 3.797 VND/NDT; giá bán ra tăng 1 đồng, lên 3.942 VND/NDT.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-29-9-gia-usd-di-ngang-ndt-tang-nhe/438473.html