Tỷ giá hôm nay 29/10: Giá USD trong nước đi lên sau quyết định lãi suất của Fed

Tỷ giá hôm nay 29/10

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.644 VND/USD, tăng 13 đồng so với sáng 28/10. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.362 - 26.926 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h05, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 28/10. Tương tự, BIDV cũng tăng tỷ giá ngoại tệ này thêm 5 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 25.650 - 26.030 VND/USD (mua vào - bán ra).

Với Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá tại Vietcombank và BIDV cùng tăng nhẹ. Theo đó, Vietcombank tăng tiếp 2 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng hôm qua, lên mức 3.817 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tương tự tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 1 đồng, giao dịch ở mức 3.801 - 3.947 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Trước đó, Fed công bố quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong biên độ 3,75-4% sau cuộc họp chính sách ngày 28/10 (giờ địa phương). Tuy nhiên, ngân hàng trung ương này tiếp tục bày tỏ lo ngại về lạm phát và phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Fed đã tăng lãi suất vào tháng 9/2026. Trong thông báo mới nhất, Fed tiếp tục nhận định lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao, dù đã đưa ra đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh tế. Fed cũng để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát.