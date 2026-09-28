Tỷ giá hôm nay 28/9: Giá USD và NDT tiếp tục hạ
Sáng 28/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục đi xuống.
Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.632 VND/USD, giảm 9 đồng so với mức 25.641 VND/USD ngày 25/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.914 VND/USD và 24.350 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 VND/USD mua vào và 26.170 VND/USD bán ra, cùng giảm 10 đồng so với ngày 25/9.
Cùng ghi nhận diễn biến giảm giá, Vietcombank niêm yết giá mua vào NDT ở mức 3.810 VND/NDT, giảm 1 đồng; giá bán ra 3.932 VND/NDT, giảm 1 đồng so với ngày 25/9. Tại BIDV, giá NDT mua vào giảm 2 đồng, xuống 3.795 VND/NDT; giá bán ra giảm 1 đồng, xuống 3.941 VND/NDT.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-289-gia-usd-va-ndt-tiep-tuc-ha-post1389379.html