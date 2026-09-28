Tỷ giá hôm nay 28/9: Giá USD và NDT tiếp tục hạ

Hôm nay (28/9), giá USD và NDT tiếp tục hạ. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.632 VND/USD, giảm 9 đồng so với mức 25.641 VND/USD ngày 25/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.914 VND/USD và 24.350 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 VND/USD mua vào và 26.170 VND/USD bán ra, cùng giảm 10 đồng so với ngày 25/9.

Cùng ghi nhận diễn biến giảm giá, Vietcombank niêm yết giá mua vào NDT ở mức 3.810 VND/NDT, giảm 1 đồng; giá bán ra 3.932 VND/NDT, giảm 1 đồng so với ngày 25/9. Tại BIDV, giá NDT mua vào giảm 2 đồng, xuống 3.795 VND/NDT; giá bán ra giảm 1 đồng, xuống 3.941 VND/NDT.