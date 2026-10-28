Tỷ giá hôm nay 28/10: Đồng USD và NDT giảm nhẹ

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cụ thể, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.631 VND/USD, giảm 2 đồng so với sáng 27/10. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.349 – 26.913 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 27/10. Tương tự, tỷ giá ngoại tệ này niêm yết tại BIDV giảm 25 đồng ở cả hai chiều giao dịch, xuống giao dịch ở mức 25.645 - 26.025 VND/USD (mua vào - bán ra).

Với NDT, tỷ giá hôm nay tại Vietcombank niêm yết cả chiều mua và bán ở mức 3.815 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng 27/10. Còn tại BIDV, tỷ giá NDT giảm nhẹ 2 đồng, xuống giao dịch ở mức 3.800 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).