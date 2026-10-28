Tỷ giá hôm nay 28/10: Đồng USD và NDT giảm nhẹ
Ngày 28/10, tỷ giá hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) được các ngân hàng điều chỉnh giảm.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.631 VND/USD, giảm 2 đồng so với sáng 27/10. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.349 – 26.913 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 27/10. Tương tự, tỷ giá ngoại tệ này niêm yết tại BIDV giảm 25 đồng ở cả hai chiều giao dịch, xuống giao dịch ở mức 25.645 - 26.025 VND/USD (mua vào - bán ra).
Với NDT, tỷ giá hôm nay tại Vietcombank niêm yết cả chiều mua và bán ở mức 3.815 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng 27/10. Còn tại BIDV, tỷ giá NDT giảm nhẹ 2 đồng, xuống giao dịch ở mức 3.800 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-28-10-dong-usd-va-ndt-giam-nhe/442162.html