Tỷ giá hôm nay 27/11

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.687 VND/USD, tăng 11 đồng so với sáng hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.403 - 26.971 VND/USD.

Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank vào lúc 8h15 niêm yết ở mức 25.630 - 26.010 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua. Còn tại BIDV, tỷ giá USD tăng 5 đồng, lên mức 25.645 - 26.025 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank tăng 7 đồng ở chiều mua vào và tăng 8 đồng bán ra, lên mức 3.816 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tương tự, BIDV tăng tỷ giá NDT thêm 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 3.804 - 3.950 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN