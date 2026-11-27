Tỷ giá hôm nay 27/11: Giá USD tăng, giảm trái chiều
Sáng 27/11, tỷ giá hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng biến động trái chiều.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.687 VND/USD, tăng 11 đồng so với sáng hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.403 - 26.971 VND/USD.
Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank vào lúc 8h15 niêm yết ở mức 25.630 - 26.010 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua. Còn tại BIDV, tỷ giá USD tăng 5 đồng, lên mức 25.645 - 26.025 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank tăng 7 đồng ở chiều mua vào và tăng 8 đồng bán ra, lên mức 3.816 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tương tự, BIDV tăng tỷ giá NDT thêm 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 3.804 - 3.950 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-27-11-gia-usd-tang-giam-trai-chieu/445797.html