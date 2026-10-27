Tỷ giá hôm nay 27/10: Đồng USD và NDT cùng tăng giá

Tỷ giá hôm nay 27/10

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.633 VND/USD, tăng 6 đồng so với sáng 26/10. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.915 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 26/10. Tương tự, BIDV cũng tăng tỷ giá ngoại tệ này thêm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 25.670 - 26.050 VND/USD (mua vào - bán ra).

Với NDT, tỷ giá hôm nay tại Vietcombank tăng tiếp 2 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 26/10, lên mức 3.815 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 3 đồng, giao dịch ở mức 3.802 - 3.948 VND/NDT (mua vào - bán ra).