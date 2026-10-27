Tỷ giá hôm nay 27/10: Đồng USD và NDT cùng tăng giá
Ngày 27/10, tỷ giá hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) được các ngân hàng điều chỉnh tăng.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.633 VND/USD, tăng 6 đồng so với sáng 26/10. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.915 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 26/10. Tương tự, BIDV cũng tăng tỷ giá ngoại tệ này thêm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 25.670 - 26.050 VND/USD (mua vào - bán ra).
Với NDT, tỷ giá hôm nay tại Vietcombank tăng tiếp 2 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 26/10, lên mức 3.815 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 3 đồng, giao dịch ở mức 3.802 - 3.948 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-27-10-dong-usd-va-ndt-cung-tang-gia/442042.html