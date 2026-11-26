Tỷ giá hôm nay 26/11

Sáng 26/11, tỷ giá trung tâm hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm. Song, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại lại nhích tăng, giá bán vượt mốc 26.000 VND/USD.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.676 VND/USD, giảm 3 đồng so với sáng hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.392 - 26.960 VND/USD.

Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank vào lúc 8h10 niêm yết ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 25/11. Tương tự, tỷ giá USD tại BIDV cũng tăng 45 đồng, lên mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank tăng nhẹ 1 đồng ở cả chiều mua và bán lên mức 3.809 - 3.931 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT không đổi so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 3.794 - 3.940 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN