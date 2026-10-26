Tỷ giá hôm nay 26/10: Giá USD và NDT biến động trái chiều
Ngày 26/10, tỷ giá hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng biến động trái chiều.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đứng yên so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 25.627 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.346 - 26.908 VND/USD.
Trong khi đó tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.650 - 26.030 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 23/10.
Ở chiều ngược lại, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank và BIDV cùng tăng nhẹ 1 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 23/10. Theo đó, Vietcombank giao dịch NDT ở mức 3.813 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra) và BIDV là 3.799 - 3.945 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-26-10-gia-usd-va-ndt-bien-dong-trai-chieu/441892.html