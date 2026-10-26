Tỷ giá hôm nay 26/10: Giá USD và NDT biến động trái chiều

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đứng yên so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 25.627 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.346 - 26.908 VND/USD.

Trong khi đó tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.650 - 26.030 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 23/10.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank và BIDV cùng tăng nhẹ 1 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 23/10. Theo đó, Vietcombank giao dịch NDT ở mức 3.813 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra) và BIDV là 3.799 - 3.945 VND/NDT (mua vào - bán ra).