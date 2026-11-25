Tỷ giá hôm nay 25/11

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.679 VND/USD, tăng 11 đồng so với sáng 23/11, lên Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.395 - 26.963 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lại đi xuống. Theo đó, vào lúc 8h10, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.590 - 25.970 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 23/11. Tương tự, tỷ giá USD tại BIDV cũng giảm 20 đồng, xuống còn 25.595 - 25.975 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với NDT, Vietcombank và BIDV sáng nay cùng tăng giá mua vào và bán ra thêm 5 đồng so với sáng 23/11. Tỷ giá NDT tại Vietcombank hiện ở mức 3.808 - 3.930 VND/NDT (mua vào - bán ra), còn tại BIDV là 3.794 - 3.940 VND/NDT (mua vào - bán ra)./.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN