Tỷ giá hôm nay 25/11: Giá USD và NDT biến động trái chiều
Sáng 25/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng biến động trái chiều.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.679 VND/USD, tăng 11 đồng so với sáng 23/11, lên Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.395 - 26.963 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lại đi xuống. Theo đó, vào lúc 8h10, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.590 - 25.970 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 23/11. Tương tự, tỷ giá USD tại BIDV cũng giảm 20 đồng, xuống còn 25.595 - 25.975 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đối với NDT, Vietcombank và BIDV sáng nay cùng tăng giá mua vào và bán ra thêm 5 đồng so với sáng 23/11. Tỷ giá NDT tại Vietcombank hiện ở mức 3.808 - 3.930 VND/NDT (mua vào - bán ra), còn tại BIDV là 3.794 - 3.940 VND/NDT (mua vào - bán ra)./.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-25-11-gia-usd-va-ndt-bien-dong-trai-chieu/445540.html