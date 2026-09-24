Tỷ giá hôm nay 24/9: USD và NDT đồng loạt giảm

Tỷ giá hôm nay 24/9

Theo đó, tại Vietcombank và BIDV, giá USD được niêm yết ở mức 25.820 VND/USD mua vào và 26.200 VND/USD bán ra, cùng giảm 10 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước được giữ ở mức 25.635 VND/USD, không thay đổi so với ngày 23/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.917 VND/USD và 24.353 VND/USD.

Đối với NDT, Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.815 VND/NDT, giảm 8 đồng, trong khi giá bán ra ở 3.937 VND/NDT, cũng giảm 8 đồng. Tương tự, BIDV cũng giảm 8 đồng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá NDT xuống còn 3.801 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).