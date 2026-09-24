Tỷ giá hôm nay 24/9: USD và NDT đồng loạt giảm
Sáng 24/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại cùng giảm so với hôm qua.
Theo đó, tại Vietcombank và BIDV, giá USD được niêm yết ở mức 25.820 VND/USD mua vào và 26.200 VND/USD bán ra, cùng giảm 10 đồng so với hôm qua.
Trong khi đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước được giữ ở mức 25.635 VND/USD, không thay đổi so với ngày 23/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.917 VND/USD và 24.353 VND/USD.
Đối với NDT, Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.815 VND/NDT, giảm 8 đồng, trong khi giá bán ra ở 3.937 VND/NDT, cũng giảm 8 đồng. Tương tự, BIDV cũng giảm 8 đồng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá NDT xuống còn 3.801 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-24-9-usd-va-ndt-dong-loat-giam/437940.html