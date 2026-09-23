Tỷ giá hôm nay 23/9: USD đứng giá

Tỷ giá hôm nay 23/9

Cụ thể, tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.830 VND/USD mua vào và 26.210 VND/USD bán ra, không thay đổi so với ngày 22/9.

Trong khi đó, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.635 VND/USD, giảm 5 đồng so với mức 25.640 VND/USD của ngày 22/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.353 - 26.917 VND/USD.

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.823 VND/NDT, giảm 2 đồng; giá bán ra 3.945 VND/NDT, giảm 3 đồng so với ngày hôm qua. Tại BIDV, giá NDT mua vào giảm 2 đồng, xuống 3.809 VND/NDT; giá bán ra giảm 3 đồng, còn 3.954 VND/NDT.