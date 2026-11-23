Tỷ giá hôm nay 23/11: Giá USD và NDT tăng tiếp

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 9 đồng so với sáng 20/11, lên niêm yết ở mức 25.668 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.385 - 26.951 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h10, tỷ giá USD hôm nay tăng 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối tuần trước, lênh thành 25.610 - 25.990 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự, tỷ giá USD tại BIDV cũng tăng 55 đồng, lên mức 25.615 - 25.995 VND/USD (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng tăng, tỷ giá NDT tại Vietcombank sáng nay ở mức 3.803 - 3.925 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 1 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 20/11. Tương tự, BIDV cũng tăng 1 đồng giá mua vào và tăng 2 đồng bán ra, đưa tỷ giá NDT lên thành 3.789 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN