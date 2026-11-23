Tỷ giá hôm nay 23/11: Giá USD và NDT tăng tiếp
Sáng 23/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 9 đồng so với sáng 20/11, lên niêm yết ở mức 25.668 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.385 - 26.951 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h10, tỷ giá USD hôm nay tăng 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối tuần trước, lênh thành 25.610 - 25.990 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự, tỷ giá USD tại BIDV cũng tăng 55 đồng, lên mức 25.615 - 25.995 VND/USD (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng tăng, tỷ giá NDT tại Vietcombank sáng nay ở mức 3.803 - 3.925 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 1 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 20/11. Tương tự, BIDV cũng tăng 1 đồng giá mua vào và tăng 2 đồng bán ra, đưa tỷ giá NDT lên thành 3.789 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-23-11-gia-usd-va-ndt-tang-tiep/445340.html