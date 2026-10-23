Tỷ giá hôm nay 23/10: Giá USD và NDT tiếp đà đi xuống

Tỷ giá hôm nay 23/10

Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 5 đồng so với ngày 22/10, xuống còn 25.627 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.346 - 26.908 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h05, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 22/10.

Tương tự, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank giảm tiếp 1 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.812 - 3.934 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, tỷ giá NDT giảm 1 đồng mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua, hiện là 3.798 - 3.944 VND/NDT (mua vào - bán ra).