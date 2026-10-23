Tỷ giá hôm nay 23/10: Giá USD và NDT tiếp đà đi xuống
Ngày 23/10, tỷ giá hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm.
Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 5 đồng so với ngày 22/10, xuống còn 25.627 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.346 - 26.908 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h05, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 22/10.
Tương tự, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank giảm tiếp 1 đồng với cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.812 - 3.934 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, tỷ giá NDT giảm 1 đồng mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua, hiện là 3.798 - 3.944 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-23-10-gia-usd-va-ndt-tiep-da-di-xuong/441595.html