Tỷ giá hôm nay 22/10: Giá USD và NDT cùng giảm nhẹ

Tỷ giá hôm nay 22/10

Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng so với ngày 21/10, xuống còn 25.632 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.350 - 26.914 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.670 - 26.050 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 21/10.

Cùng xu hướng giảm, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank giao dịch ở mức 3.813 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra so với sáng 21/10. Tương tự tại BIDV, tỷ giá NDT giảm lần lượt 1 và 2 đồng đối với chiều mua và bán, còn 3.799 - 3.944 VND/NDT (mua vào - bán ra).