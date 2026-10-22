Tỷ giá hôm nay 22/10: Giá USD và NDT cùng giảm nhẹ
Ngày 22/10, tỷ giá hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng cùng giảm nhẹ.
Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng so với ngày 21/10, xuống còn 25.632 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.350 - 26.914 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.670 - 26.050 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 21/10.
Cùng xu hướng giảm, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank giao dịch ở mức 3.813 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra so với sáng 21/10. Tương tự tại BIDV, tỷ giá NDT giảm lần lượt 1 và 2 đồng đối với chiều mua và bán, còn 3.799 - 3.944 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-22-10-gia-usd-va-ndt-cung-giam-nhe/441435.html