Tỷ giá hôm nay 21/9: Giá USD đứng yên, NDT tiếp đà tăng

Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay niêm yết tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 VND/USD, không đổi so với sáng 18/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.

Tại một số ngân hàng thương mại lúc 8h15 sáng nay, giá USD cũng giữ nguyên mức niêm yết như cuối tuần trước. Cụ thể, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.820 VND/USD mua vào và 26.200 VND/USD bán ra.

Trong khi đó, đồng NDT tiếp tục được điều chỉnh tăng giá. Vietcombank tăng lần lượt 5 đồng và 2 đồng đối với chiều mua vào và bán ra, đưa giá NDT lên mức 3.822 - 3.941 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, giá NDT giao dịch ở mức 3.809 - 3.954 VND/NDT (mua vào - bán ra), cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 18/9.