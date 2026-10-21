Tỷ giá hôm nay 21/10: Đồng USD giảm giá
Ngày 21/10, tỷ giá hôm nay giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng giảm nhẹ.
Theo đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đồng so với hôm qua, còn 25.634 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.352 - 26.916 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.690 - 26.070 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cùng thời điểm sáng qua, tỷ giá tại Vietcombank giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán, còn BIDV giảm 15 đồng.
Đối với Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank đứng yên ở mức 3.814 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng 20/10. Còn tại BIDV, tỷ giá NDT giảm 1 đồng ở cả hai chiều giao dịch, còn 3.800 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-21-10-dong-usd-giam-gia/441281.html