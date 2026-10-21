Tỷ giá hôm nay 21/10: Đồng USD giảm giá

Tỷ giá hôm nay 21/10

Theo đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đồng so với hôm qua, còn 25.634 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.352 - 26.916 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.690 - 26.070 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cùng thời điểm sáng qua, tỷ giá tại Vietcombank giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán, còn BIDV giảm 15 đồng.

Đối với Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank đứng yên ở mức 3.814 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng 20/10. Còn tại BIDV, tỷ giá NDT giảm 1 đồng ở cả hai chiều giao dịch, còn 3.800 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).