Tỷ giá hôm nay 20/11

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước đảo chiều, tăng 13 đồng sau phiên giảm sáng qua, hiện niêm yết ở mức 25.659 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.376 - 26.942 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h10, tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lênh thành 25.560 - 25.940 VND/USD (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng tăng, tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) sáng nay tại Vietcombank đang ở mức 3.802 - 3.924 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 4 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 19/11. Tương tự tại BIDV, tỷ giá NDT ở mức 3.788 - 3.933 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 4 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng bán ra so với sáng hôm qua.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN