Tỷ giá hôm nay 20/10: Giá USD và NDT điều chỉnh nhẹ
Ngày 20/10, tỷ giá hôm nay của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) điều chỉnh nhẹ.
Theo đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 6 đồng so với phiên trước, lên mức 25.639 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.357 - 26.921 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay đứng yên ở mức 25.700 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng 19/10. Cùng thời điểm, BIDV giao dịch USD ở mức 25.705 - 26.085 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng với cả giá mua và bán so với hôm qua.
Tiếp tục xu hướng tăng, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank hiện là 3.814 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng bán ra so với sáng 19/10. Còn tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 4 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 3.801 - 3.947 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-20-10-gia-usd-va-ndt-dieu-chinh-nhe/441162.html