Tỷ giá hôm nay 20/10: Giá USD và NDT điều chỉnh nhẹ

Tỷ giá hôm nay 20/10

Theo đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 6 đồng so với phiên trước, lên mức 25.639 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.357 - 26.921 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay đứng yên ở mức 25.700 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng 19/10. Cùng thời điểm, BIDV giao dịch USD ở mức 25.705 - 26.085 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng với cả giá mua và bán so với hôm qua.

Tiếp tục xu hướng tăng, tỷ giá NDT hôm nay tại Vietcombank hiện là 3.814 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng bán ra so với sáng 19/10. Còn tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 4 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 3.801 - 3.947 VND/NDT (mua vào - bán ra).