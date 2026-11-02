Tỷ giá hôm nay 2/11: Giá bán USD rời mốc 26.000 VND/USD

Theo đó, tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.610 - 25.990 VND/USD (mua vào - bán ra). So với sáng 30/10, giá USD tại Vietcombank giảm 30 đồng ở cả chiều mua và bán, còn BIDV giảm 25 đồng.

Còn tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay giảm 6 đồng so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 25.631 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.349 - 26.913 VND/USD.

Với Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá không đổi so với sáng 30/10. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá NDT hôm nay ở mức 3.817 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra), BIDV niêm yết mức 3.802 - 3.948 VND/NDT (mua vào - bán ra).