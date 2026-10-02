Tỷ giá hôm nay 2/10: Giá USD tại các ngân hàng đi lên

Tỷ giá hôm nay 2/10

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.636 VND/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.354 - 26.918 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h10, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 VND/USD mua vào và 26.170 VND/USD bán ra, cùng tăng 20 đồng so với hôm qua. Tại BIDV, giá USD mua vào được niêm yết ở mức 25.800 VND/USD, tăng 30 đồng; giá bán ra ở mức 26.180 VND/USD, tăng 30 đồng so với sáng 1/10.

Diễn biến này cho thấy giá USD tại các ngân hàng thương mại đã quay đầu tăng sau phiên điều chỉnh giảm trước đó.

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.814 VND/NDT, tăng 3 đồng; giá bán ra ở mức 3.937 VND/NDT, tăng 3 đồng. Tương tự tại BIDV, giá NDT mua vào tăng 5 đồng, lên 3.802 VND/NDT; giá bán ra tăng 4 đồng, lên 3.947 VND/NDT.