Tỷ giá hôm nay 19/11

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.646 VND/USD, giảm 10 đồng so với sáng 18/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.364 - 26.928 VND/USD.

Trong khi đó, tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay lại tiếp tục tăng. Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.540 - 25.920 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua. Tương tự, BIDV cũng tăng 30 đồng với cả chiều mua và bán USD, đưa tỷ giá ngoại tệ này trở lại mức 25.540 - 25.920 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá sáng nay tại hai ngân hàng thương mại trên cũng tăng nhẹ. Theo đó, Vietcombank tăng 6 đồng giá mua vào và bán ra NDT, lên mức 3.798 - 3.920 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT ở mức 3.784 - 3.930 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 3 đồng ở chiều mua vào và tăng 4 đồng bán ra so với sáng hôm qua.