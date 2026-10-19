Tỷ giá hôm nay 19/10: Giá USD và NDT tăng nhẹ
Ngày 19/10, tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại đi lên trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ.
Cụ thể, tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25, tỷ giá USD hôm nay tăng đồng loạt 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 16/10, lên thành 25.700 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ 4 đồng so với phiên trước, xuống còn 25.633 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.915 VND/USD.
Đối với Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.812 - 3.934 VND/NDT (mua vào - bán ra), cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 16/10. Cũng tăng 6 đồng, giá NDT tại BIDV sáng nay ở mức 3.797 - 3.943 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-19-10-gia-usd-va-ndt-tang-nhe/441029.html