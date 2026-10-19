Tỷ giá hôm nay 19/10: Giá USD và NDT tăng nhẹ

Tỷ giá hôm nay 19/10: Tăng nhẹ giá USD và NDT

Cụ thể, tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25, tỷ giá USD hôm nay tăng đồng loạt 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 16/10, lên thành 25.700 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ 4 đồng so với phiên trước, xuống còn 25.633 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.915 VND/USD.

Đối với Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.812 - 3.934 VND/NDT (mua vào - bán ra), cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 16/10. Cũng tăng 6 đồng, giá NDT tại BIDV sáng nay ở mức 3.797 - 3.943 VND/NDT (mua vào - bán ra).