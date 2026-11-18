Tỷ giá hôm nay 18/11

Cụ thể, tại Vietcombank lúc 8h45, tỷ giá USD hôm nay được giao dịch ở mức 25.500 - 25.880 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua. Tương tự, BIDV cũng giảm 30 đồng với cả chiều mua và bán USD, đưa tỷ giá ngoại tệ này xuống còn 25.510 - 25.890 VND/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.656 VND/USD, tăng 4 đồng so với sáng 17/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.373 - 26.939 VND/USD.

Đối với đồng NDT, tỷ giá sáng nay tại Vietcombank và BIDV cùng giảm. Theo đó, Vietcombank giảm 5 đồng giá mua vào NDT và giảm 4 đồng bán ra, xuống mức 3.792 - 3.914 VND/NDT (mua vào - bán ra). Còn tại BIDV, tỷ giá NDT hiện giao dịch ở mức 3.781 - 3.926 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN