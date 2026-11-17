Tỷ giá hôm nay 17/11: Giá USD và NDT tiếp tục tăng
Sáng 17/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng tiếp tục tăng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.652 VND/USD, tăng 13 đồng so với sáng 16/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.369 - 26.935 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay cùng được giao dịch ở mức 25.570 - 25.950 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.
Tương tự, tỷ giá NDT sáng nay cũng đi lên. Tại Vietcombank, giá NDT tăng 7 đồng ở chiều mua vào và tăng 8 đồng bán ra so với hôm qua, lên mức 3.804 - 3.926 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cũng tăng 7 và 8 đồng tương ứng với chiều mua và bán, tỷ giá NDT tại BIDV sáng nay là 3.789 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-17-11-gia-usd-va-ndt-tiep-tuc-tang/444637.html