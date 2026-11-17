Tỷ giá hôm nay 17/11

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.652 VND/USD, tăng 13 đồng so với sáng 16/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.369 - 26.935 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay cùng được giao dịch ở mức 25.570 - 25.950 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Tương tự, tỷ giá NDT sáng nay cũng đi lên. Tại Vietcombank, giá NDT tăng 7 đồng ở chiều mua vào và tăng 8 đồng bán ra so với hôm qua, lên mức 3.804 - 3.926 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cũng tăng 7 và 8 đồng tương ứng với chiều mua và bán, tỷ giá NDT tại BIDV sáng nay là 3.789 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN