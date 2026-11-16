Tỷ giá hôm nay 16/11: Đồng USD và NDT cùng tăng giá

Đồng USD và NDT cùng tăng giá. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.639 VND/USD, tăng 2 đồng so với sáng 13/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.357 - 26.921 VND/USD.

Còn tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay niêm yết cùng mức 25.540 - 25.920 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng tiếp 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 13/11.

Cùng chiều đi lên, tỷ giá NDT tại Vietcombank tăng 7 đồng so với cuối tuần trước, lên mức 3.797 - 3.918 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 7 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên thành 3.782 - 3.927 VND/NDT (mua vào - bán ra).