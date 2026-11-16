Tỷ giá hôm nay 16/11: Đồng USD và NDT cùng tăng giá
Sáng 16/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng cùng được điều chỉnh tăng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.639 VND/USD, tăng 2 đồng so với sáng 13/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.357 - 26.921 VND/USD.
Còn tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30, tỷ giá USD hôm nay niêm yết cùng mức 25.540 - 25.920 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng tiếp 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 13/11.
Cùng chiều đi lên, tỷ giá NDT tại Vietcombank tăng 7 đồng so với cuối tuần trước, lên mức 3.797 - 3.918 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 7 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên thành 3.782 - 3.927 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-1611-dong-usd-va-ndt-cung-tang-gia-post1403115.html