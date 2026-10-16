Tỷ giá hôm nay 16/10: Đồng USD, NDT tiếp tục giảm giá
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tiếp tục giảm 5 đồng so với phiên trước, xuống còn 25.637 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD giảm tiếp 30 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng hôm qua, xuống mức 25.680 - 26.060 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đối với Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.806 - 3.928 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 3 đồng so với sáng 15/10. Cùng xu hướng đi xuống, giá NDT tại BIDV sáng nay còn 3.791 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 4 đồng ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-1610-dong-usd-ndt-tiep-tuc-giam-gia-post1394675.html