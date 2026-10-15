Tỷ giá hôm nay 15/10: Giá USD và NDT cùng giảm nhẹ

Tỷ giá hôm nay 15/10

Ngày 15/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ở mức 25.642 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.360 - 26.924 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h35, tỷ giá USD tiếp tục được điều chỉnh giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng hôm qua. Hai ngân hàng này đang giao dịch USD ở mức 25.710 - 26.090 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.809 - 3.931 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng so với sáng 14/10. Cùng mức giảm 1 đồng, giá NDT tại BIDV sáng nay cũng giảm còn 3.795 - 3.940 VND/NDT (mua vào - bán ra).