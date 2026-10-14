Tỷ giá hôm nay 14/10: Tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng

Tỷ giá hôm nay 14/10

Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.364 - 26.928 VND/USD.

Tại một số ngân hàng thương mại lúc 8h15, tỷ giá USD tiếp tục được điều chỉnh giảm so với hôm qua. Tại Vietcombank, USD được mua vào ở mức 25.720 VND/USD, giảm 10 đồng; bán ra ở mức 26.100 VND/USD, cũng giảm 10 đồng so với hôm qua. Tại BIDV, giá USD mua vào ở mức 25.720 VND/USD, giảm 20 đồng, trong khi giá bán ra là 26.100 VND/USD, giảm 20 đồng so với phiên trước.

Đối với NDT, Vietcombank niêm yết giá mua vào 3.810 VND/NDT, giảm 2 đồng; giá bán ra 3.932 VND/NDT, giảm 3 đồng. Giá NDT tại BIDV cũng giảm, với mức mua vào 3.796 VND/NDT, thấp hơn 3 đồng so với hôm qua; giá bán ra 3.941 VND/NDT, giảm 4 đồng.