Tỷ giá hôm nay 13/11: Giá USD và NDT nhích tăng nhẹ
Sáng 13/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) nhích tăng nhẹ tại các ngân hàng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.637 VND/USD, tăng 14 đồng so với sáng 12/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h05, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.490 - 25.870 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng tiếp 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 12/11.
Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank tăng thêm 3 đồng so với sáng hôm qua, lên mức 3.790 - 3.911 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 3 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên mức 3.775 - 3.920 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ty-gia-hom-nay-1311-gia-usd-va-ndt-nhich-tang-nhe-post1402355.html