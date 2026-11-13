Tỷ giá hôm nay 13/11: Giá USD và NDT nhích tăng nhẹ

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.637 VND/USD, tăng 14 đồng so với sáng 12/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h05, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.490 - 25.870 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng tiếp 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 12/11.

Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank tăng thêm 3 đồng so với sáng hôm qua, lên mức 3.790 - 3.911 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 3 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên mức 3.775 - 3.920 VND/NDT (mua vào - bán ra).