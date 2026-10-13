Tỷ giá hôm nay 13/10: Giá USD bật tăng trở lại
Sáng 13/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng bật tăng trở lại sau nhiều phiên giảm giá liên tiếp.
Cụ thể, tại Vietcombank vào lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay tăng 40 đồng đối với cả hai chiều giao dịch so với sáng 12/10, lên mức 25.730 - 26.110 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự, BIDV cũng điều chỉnh tăng 50 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa tỷ giá ngoại tệ này lên thành 25.740 - 26.120 VND/USD (mua vào - bán ra).
Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay cũng tăng 12 đồng, lên mức 25.633 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.915 VND/USD.
Còn với đồng Nhân dân tệ (NDT), xu hướng tăng giá tiếp diễn. Vietcombank niêm yết tỷ giá NDT ở mức 3.812 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng ở chiều mua vào và tăng 6 đồng bán ra so với sáng 12/10. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá NDT là 3.799 - 3.945 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 7 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-13-10-gia-usd-bat-tang-tro-lai/440295.html