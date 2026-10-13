Tỷ giá hôm nay 13/10: Giá USD bật tăng trở lại

Tỷ giá hôm nay 13/10

Cụ thể, tại Vietcombank vào lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay tăng 40 đồng đối với cả hai chiều giao dịch so với sáng 12/10, lên mức 25.730 - 26.110 VND/USD (mua vào - bán ra). Tương tự, BIDV cũng điều chỉnh tăng 50 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa tỷ giá ngoại tệ này lên thành 25.740 - 26.120 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay cũng tăng 12 đồng, lên mức 25.633 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.351 - 26.915 VND/USD.

Còn với đồng Nhân dân tệ (NDT), xu hướng tăng giá tiếp diễn. Vietcombank niêm yết tỷ giá NDT ở mức 3.812 - 3.935 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng ở chiều mua vào và tăng 6 đồng bán ra so với sáng 12/10. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá NDT là 3.799 - 3.945 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 7 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua.