Tỷ giá hôm nay 12/11: Giá USD và NDT tiếp tục tăng

Tỷ giá hôm nay 12/11

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.623 VND/USD, tăng tiếp 12 đồng so với sáng 11/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.342 - 26.904 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h05, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.470 - 25.850 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng tiếp 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 11/11.

Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank tăng thêm 8 đồng so với sáng hôm qua, lên mức 3.787 - 3.908 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 7 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên mức 3.772 - 3.917 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN