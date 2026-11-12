Tỷ giá hôm nay 12/11: Giá USD và NDT tiếp tục tăng
Sáng 12/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng tiếp tục tăng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.623 VND/USD, tăng tiếp 12 đồng so với sáng 11/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.342 - 26.904 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h05, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.470 - 25.850 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng tiếp 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 11/11.
Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank tăng thêm 8 đồng so với sáng hôm qua, lên mức 3.787 - 3.908 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng tăng 7 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT, lên mức 3.772 - 3.917 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-12-11-gia-usd-va-ndt-tiep-tuc-tang/444028.html